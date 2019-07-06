https://static.news.ru/photo/a84bb0a4-9ffe-11e9-81ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: KHABIB.com | Хабиб Нурмагомедов/vk.com

Президент Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Дана Уайт рассказал причины, по которым не стал проводить бой между российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и канадцем Жоржем Сен-Пьером.

Не вижу смысла в бою Хабиба против Сен-Пьера. Хабиб — чемпион, который идёт без поражений. И его ждёт Тони Фергюсон. Там и Конор стремится получить реванш с ним, — приводит слова Уайта TSN.

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Бой Нурмагомедова и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе станет главным событием турнира UFC 242 в Абу-Даби, где также примут участие многие россияне.

Как сообщал News.ru, Нурмагомедов не намерен проводить в ближайшее время реванш с Макгрегором и считает, что ирландец должен заслужить это право.