Журналисты нашли заграничную виллу Зеленского за €4,5 млн

Украинские журналисты обнаружили заграничный особняк президента Владимира Зеленского на курорте в Италии. Особняк в Форте-деи-Марми в Тоскане стоит €4,5 млн, он выставлен на продажу, сообщает «Страна.ua».

Вилла указана в декларации о доходах Зеленского за 2018 год. Глава государства владеет домом в Италии совместно с супругой Еленой. Особняк принадлежит им с 2015 года, его площадь составляет 413 квадратных метров, он был куплен Зеленскими за €3 млн.

Сейчас поместье сдаётся в аренду за €12 тыс. Его снимает американец с семьёй. Особняк представляет собой территорию с домом и бассейном. На двухэтажной вилле есть гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, пять спален, в одной из которых есть своя ванная комната. Также есть один дополнительный санузел и прачечная. Имеется спа-зона с сауной и джакузи, тренажёрный зал, ванная и комнаты для персонала, перечисляется в объявлении риелторского агентства.

Поместье оборудовано сигнализацией и системой видеонаблюдения, которые подключены к частной охранной фирме.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому скорое бегство в Россию. Этому может способствовать принятие закона «Об олигархах».