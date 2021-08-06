Журналист Time обвинил военных в применении COVID как оружия против граждан

Журналист из Мьянмы написал разоблачительный материал для журнала Time, в котором обвинил военных своей страны в том, что они использовали COVID-19 как оружие против собственного населения.

Репортёр под псевдонимом Вахпуал (Vahpual) утверждает, что лидер переворота Мин Аунг Хлаинг, который накануне объявил себя премьером страны и обвинил протестующих в распространении коронавируса, на самом деле умалчивает, что именно его соратники-военные виновны в этом, а не наоборот.

Но именно генералы превратили COVID-19 в оружие, превратив эту смертоносную пандемию в ещё одну попытку контролировать население, оказавшее стойкое сопротивление, — подчеркнул Вахпуал.

По словам журналиста, военные, в частности, нападали на врачей, мешали лечению заражённых, арестовали более 150 медиков. Такие данные привела ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, военнослужащие захватили баллоны с кислородом и не давали их заправлять, совершали набеги на клиники и запугивали волонтёров. Помимо этого, солдаты в условиях ограничений на передвижения из-за пандемии, обстреливают жилые кварталы и сжигают дома.

Ранее в ООН заявили о превращении Мьянмы в суперраспространителя COVID-19. Спецдокладчик организации по правам человека в Мьянме Том Эндрюс сообщил, что эта азиатская страна может стать очагом бесконтрольного распространения по миру вируса: сейчас там фиксируются самые опасные штаммы.