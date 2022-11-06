Журналист обратил внимание Зеленского на свастику на рюкзаке солдата ВСУ Журналист JP обнародовал снимки украинского военного со свастикой на рюкзаке

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Журналист израильской газеты The Jerusalem Post Звика Клейн на своей странице в Twitter опубликовал снимки украинского военного, на рюкзаке которого видна нашивка со свастикой. Он отметил, что фотографии сделал солдат-еврей в поезде, направлявшемся в Киев. Под своим постом Клейн отметил президента страны Владимира Зеленского и МИД Украины. Журналист выразил надежду на то, что такой тренд не является популярным.

Украинский солдат-еврей вчера ехал в поезде в Киев и увидел этого украинского солдата с рюкзаком, на котором спереди виднелась нацистская свастика. Надеюсь, это не популярный тренд, — написал Клейн.

Ранее глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что Израиль никогда не решится на поставки Украине вооружений. Прежние заявления о намерении отправить оружие, звучавшие из Иерусалима, делались с целью поддержать имидж государства, отметил он.

Дейнего процитировал «одного из лидеров» Израиля, который сказал: «Нам еще не хватало, чтобы на израильском оружии были немецкие свастики».