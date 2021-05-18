Жизнь после НАТО: Афганистан сделал выбор между Китаем и Россией

Власти Афганистана пытаются укрепить контакты с Китаем, чтобы компенсировать последствия вывода натовского контингента. О том, что сейчас афганское руководство отдаёт высокий приоритет диалогу с Пекином, заявил источник NEWS.ru в Кабуле, знакомый с содержанием двусторонних переговоров. Накануне КНР предложила организовать у себя прямую встречу участников афганского конфликта. На этом фоне появляются опасения, что после ухода американцев КНР нарастит своё военное присутствие в регионе.

В условиях продолжающегося вывода сил западной коалиции афганское руководство сочло, что найти новую точку опоры можно среди других представителей «тройки» посредников (в неё входят Россия, Китай и США), заявил информированный источник NEWS.ru в Кабуле.

Очевидно, что на США в афганской столице могут рассчитывать далеко не во всём, — рассуждает собеседник NEWS.ru. — Другой участник «тройки» — Россия, с точки зрения Кабула, не является нейтральной страной в мирном процессе. Поэтому Ашраф Гани (президент Афганистана. — NEWS.ru) ищет поддержку в КНР.

Отдельно источник, знакомый с содержанием афгано-китайских переговоров, обратил внимание на то, что накануне глава МИД Китая Ван И побеседовал по телефону не только с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром, но и с советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом. По его словам, это косвенная иллюстрация сдвига в приоритетах: полномочия Атмара в качестве главы МИДа урезаны — важные вопросы внешней политики решает Мохиб.

Хамдулла Мохиб AP Photo/Rahmat Gul/ТАСС

Приглашение в Пекин

Стабильность Афганистана после намеченного на сентябрь завершения вывода коалиционных войск во главе с США была основной темой телефонного разговора китайского министра иностранных дел и афганского советника по нацбезопасности. Ван И в ходе беседы выразил уверенность, что американское желание оставить Исламскую Республику без натовского «зонтика» внесло фактор неопределённости в дальнейшее развитие ситуации «на земле».

Мир — это общая тенденция, которая в полной мере отвечает ключевым и долгосрочным интересам афганского народа, а также является общей надеждой всего международного сообщества, — отметил Ван И.

По его словам, Пекин не против и дальше оказывать Кабулу помощь по вопросам, которые связаны с его основными интересами. В связи с этим шеф китайской дипломатии сообщил, что его страна «готова обеспечить условия для внутренних межафганских переговоров», в том числе организовать проведение встречи в Китае. Пекин, со слов Ван И, поддерживает принцип, на основе которого Афганистан должен управляться самими афганцами, а все участники вооружённого кризиса смогли бы мирным путём найти «инклюзивное политическое» решение.

За неделю до этого Ван И провёл встречу с главами внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в формате «Центральная Азия — Китай». Переговоры проходили в китайском городе Сиань и отчасти затронули Афганистан.

Liu Xiao/Xinhua/Global Look Press

Китайские войска в Афганистане

Дипломатическая активность КНР была воспринята западными СМИ как подготовка к тому, чтобы заполнить возникающий вакуум в сфере безопасности Афганистана. За последние несколько лет Пекин успел наладить рабочие контакты с движением «Талибан» (запрещено в РФ), регулярно принимая его политических представителей у себя в качестве гостей, смог расширить военные связи с Пакистаном и обеспечил себе многолетнее присутствие в пакистанском порту Гвадар, который находится в непосредственной близости к Афганистану.

Некоторое время в Кабуле отмечалась активность экономических советников Пекина, обсуждавших интенсификацию торговых отношений. Афганистан рассматривается Китаем в качестве одного из элементов проекта «Один пояс — один путь». Несмотря на то что военная компонента формально не была заложена в геоэкономическую инициативу КНР, в Пекине велись разговоры о необходимости её обезопасить. На этом фоне был заметен всплеск публикаций о развёртывании сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на территории Исламской Республики. В частности, циркулировали слухи о создании военно-тренировочной базы Китая в афганской провинции Бадахшан. Официального подтверждения эти данные не получили.

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар заметил, что в краткосрочной перспективе официальный Кабул рассчитывает на вес Пекина в налаживании отношений с Исламабадом в контексте мирного процесса — принуждения талибов к миру. Если говорить о долгосрочных планах, то на фоне вывода войск НАТО в афганской столице активно обсуждают параметры будущей внешней политики, которая будет ориентирована главным образом на регион. В этом контексте Китай рассматривается как ключевой игрок, заключил Нессар.