https://static.news.ru/photo/6b08ab14-4bfe-11ea-b096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Then Chih Wey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Кувейта порекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Сингапур в связи с эпидемией коронавируса. Тем, кто уже там находится, посоветовали покинуть пределы города-государства.

С аналогичным призывом к гражданам обратились власти Катара. Они порекомендовали отложить поездки в Сингапур до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Рекомендации Дохи и Эль-Кувейта стали первыми предупреждениями в отношении посещения Сингапура, исходящими от правительств иностранных государств, отмечает телеканал CNA.

Ранее NEWs.ru писал, что число случаев заболевания коронавирусом в Сингапуре возросло до 40. Четверо из заболевших находятся в критическом состоянии.