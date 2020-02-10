Власти Кувейта порекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Сингапур в связи с эпидемией коронавируса. Тем, кто уже там находится, посоветовали покинуть пределы города-государства.
С аналогичным призывом к гражданам обратились власти Катара. Они порекомендовали отложить поездки в Сингапур до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.
Рекомендации Дохи и Эль-Кувейта стали первыми предупреждениями в отношении посещения Сингапура, исходящими от правительств иностранных государств,
Ранее NEWs.ru писал, что число случаев заболевания коронавирусом в Сингапуре возросло до 40. Четверо из заболевших находятся в критическом состоянии.
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