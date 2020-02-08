Число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой вируса 2019-nCoV, в Сингапуре увеличилось до 40 человек после того, как диагноз подтвердился ещё у семерых пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения города-государства.
До этого момента в Сингапуре было 33 подтверждённых случая заражения коронавирусом.
Из тех, у кого диагноз подтвердился ранее, двоих выписали, а четверо находятся в критическом состоянии, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
На данный момент число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань, достигло 34 954 человек. Жертвами заболевания, по последним данным, стали 725 человек.
Как писал NEWS.ru, ранее медики завершили отбор проб на коронавирус у людей, эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюмень.