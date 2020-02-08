https://static.news.ru/photo/f2654272-4a8a-11ea-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Feng Kaihua/XinHua/Global Look Press

Число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой вируса 2019-nCoV, в Сингапуре увеличилось до 40 человек после того, как диагноз подтвердился ещё у семерых пациентов. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения города-государства.

До этого момента в Сингапуре было 33 подтверждённых случая заражения коронавирусом.

Из тех, у кого диагноз подтвердился ранее, двоих выписали, а четверо находятся в критическом состоянии, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

На данный момент число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань, достигло 34 954 человек. Жертвами заболевания, по последним данным, стали 725 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее медики завершили отбор проб на коронавирус у людей, эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюмень.