https://static.news.ru/photo/c099b9d8-4a87-11ea-9b41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Отбор проб на коронавирус у людей, эвакуированных из китайской провинции Хубэй в Тюмень, завершён.

Об этом сообщил глава обсервационного госпиталя Алексей Барадулин. Взятые пробы направлены в две лаборатории: тюменского НИИ краевой инфекционной патологии и новосибирского центра «Вектор».

Мы выполнили забор на исследования на носительство коронавируса, — передаёт ТАСС слова Барадулина.

144 человека, среди которых граждане России, стран ЕАЭС и Украины, были эвакуированы из провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса. Их доставили в лечебно-реабилитационный центр, который находится в лесу в 28 км от Тюмени. Эвакуированные люди пробудут в нём 14 дней.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-служба МЧС сообщила об отправке самолёта с медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом из аэропорта Жуковский в Китай.