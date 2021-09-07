Жителям Афганистана предрекли голод

Запасы продовольствия и жизненно важных товаров в скором времени закончатся в Афганистане. Жителям страны после захвата власти талибами угрожает голод, заявили в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН). Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что для предотвращения гуманитарной катастрофы необходимо собрать не менее $600 млн. Об этом сказал представитель УКГВ ООН Йенс Лаерке в преддверии международной конференции по оказанию помощи Афганистану, которая намечена на 13 сентября.

Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро, — заявил Лаерке.

Сложившаяся ситуация вызвана нестабильностью в стране после того, как власть захватили талибы (движение «Талибан» запрещено в России), а также низкими показателями урожая. Поэтому страна очень сильно зависит от международной помощи.