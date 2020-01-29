https://static.news.ru/photo/37488a1e-4268-11ea-929a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press

В США наблюдается дефицит защитных масок. Их невозможно купить ни в аптеках, ни в интернет-магазинах.

Глава Минздрава страны Алекс Азар считает панику преждевременной и призывает граждан страны не волноваться, пишет РИА Новости.

В ведомстве отметили, что для профилактики коронавируса маски не помогут, главной защитой является гигиена — тщательное мытье рук, дезинфекция и избежание контактов с больными.

По последним данным, в США выявлены пять случаев заболевания новым типом коронавируса, еще более 70 человек проходят проверку.

Ранее NEWS.ru писал о возросшем спросе на маски в аптеках России. Ажиотаж, возникший на фоне сообщений о коронавирусе, привёл к дефициту товара. В интернет-магазинах остались только дорогие модели, цены на них растут. Острее всего дефицит масок ощущается на Дальнем Востоке, не хватает масок и в мегаполисах.