В США наблюдается дефицит защитных масок. Их невозможно купить ни в аптеках, ни в интернет-магазинах.
Глава Минздрава страны Алекс Азар считает панику преждевременной и призывает граждан страны не волноваться,
В ведомстве отметили, что для профилактики коронавируса маски не помогут, главной защитой является гигиена — тщательное мытье рук, дезинфекция и избежание контактов с больными.
По последним данным, в США выявлены пять случаев заболевания новым типом коронавируса, еще более 70 человек проходят проверку.
Ранее NEWS.ru писал о возросшем спросе на маски в аптеках России. Ажиотаж, возникший на фоне сообщений о коронавирусе, привёл к дефициту товара. В интернет-магазинах остались только дорогие модели, цены на них растут. Острее всего дефицит масок ощущается на Дальнем Востоке, не хватает масок и в мегаполисах.
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