https://static.news.ru/photo/a1665458-48bc-11ea-b290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Врачи китайского города Ухань начиная с четверга, 6 февраля, будут проверять всех жителей на наличие симптомов коронавируса.

Проверки будут проходить во всех жилых домах, сообщает газета Global Times.

Город почти полностью отрезан от внешнего мира в рамках борьбы с вирусом уже более двух недель.

За сутки количество заразившихся в мире увеличилось на 3694 человека, сейчас эта цифра — 28 296 человек. У почти 190 тысяч человек подозревают наличие вируса. Отмечается, что зафиксировано 1135 случаев выздоровления.

Как ранее писал NEWS.ru, Эр-Рияд запретил жителям Саудовской Аравии ездить в Китай из-за вспышки коронавируса в этой азиатской стране.