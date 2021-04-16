Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

https://static.news.ru/photo/a28662ce-9ed8-11eb-a1a7-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий А. Моттль/wikimedia.org

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил способ, который заставит Украину подать воду в Крым. Он думает, что в этом вопросе поможет дамба у истока Днепра, находящегося в России.

Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области, — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Жириновского, даже строить будет не нужно, поскольку «самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев».

Ранее проблема обеспечения Крыма пресной водой решалась благодаря Северо-Крымскому каналу, идущему от Днепра. Он покрывал 85% потребностей жителей полуострова. Однако после присоединения к России подача пресной воды в республику со стороны Украины была полностью прекращена. В результате местным жителям пришлось использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. В некоторых регионах полуострова во время засухи вводился режим экономии воды.

Как писал NEWS.ru, Кравчук заявил о намерении РФ пробить сухопутный коридор из Крыма на материковую Украину для обеспечения полуострова водой. При этом подчеркнул, что заставить Киев таким образом подавать воду на полуостров у Москвы не получится.