Кравчук заявил о планах РФ «пробить» сухопутный коридор из Крыма на Украину

https://static.news.ru/photo/51bbe2d6-87ce-11eb-9752-96000091f725_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что российская сторона планирует пробить сухопутный коридор из Крыма на материковую Украину для обеспечения полуострова водой.

Это будет одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России. Это возможно. Но заставить таким образом Украину поставлять воду — ничего не получится, — цитирует «Украинская правда» Кравчука.

Он уточнил, что территории вблизи Мариуполя и Херсона подвержены в связи с этим потенциальной угрозе.

Как писал NEWS.ru, официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной, планируется подготовить в Крыму. Об этом сообщил постпред республики при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов. При этом он подчеркнул, что РФ способна самостоятельно решить все возникающие проблемы и она это неоднократно доказывала. По словам Мурадова, проблему водоснабжения полуострова планируется разрешить за счёт использования очистных сооружений, а также предполагаемого строительства на полуострове искусственных водоёмов и опреснительных станций.

Ранее проблема обеспечения Крыма пресной водой решалась благодаря Северо-Крымскому каналу, идущему от Днепра. Он покрывал 85% потребностей жителей полуострова. Однако после присоединения к России подача пресной воды в республику со стороны Украины была полностью прекращена. В результате местным жителям пришлось использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. В некоторых регионах полуострова во время засухи вводился режим экономии воды.

Правительство РФ подготовило план по обеспечению в республике надёжного водоснабжения. На эти цели выделено порядка 500 миллиардов рублей.