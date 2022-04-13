Жинка и журек: как польские холостяки ищут украинских невест среди беженцев

«Познакомлюсь с украинкой до 40 лет. Холостяк с квартирой», «Ищу украинку: имеется своя квартира и хороший заработок» — подобные объявления от польских мужчин в последние недели наводнили соцсети, сообщает Gazeta Wyborcza. Так, на просторах Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) заметно оживилась закрытая группа «Поляк ищет жену-украинку, украинка ищет мужа-поляка», в которой ещё недавно царило затишье. Появились и другие сообщества для поиска «жинок» из соседней страны. NEWS.ru решил разобраться, отчего польские пани стали вдруг проигрывать конкуренцию девушкам с той стороны границы.

Сколько тебе лет, иностраночка?

Как отмечает издание, в закрытой фейсбучной группе набралось уже почти семь тысяч участников. Некоторые возмущаются, когда админы добавляют в неё польских женщин и без лишних политесов требуют исключить лазутчиц.

С начала февральских событий польскую границу пересекли почти три миллиона беженцев с Украины , в основном женщины с детьми.

Некоторые польские мужчины после неудачного опыта отношений с польками видят в появлении украинок шанс на удачный брак. Знания о них поляки черпают из интернета. Считается, что украинские женщины — верные и красивые, в то время как польские — ленивые и избалованные, — приводит Gazeta Wyborcza мнение Лукаша из Варшавы.

Другой польский парень обвиняет соотечественниц в меркантильности — мол, два года назад его бывшая нашла себе обеспеченного блондина-шведа, поступив не только бессердечно, но и непатриотично. Теперь бедняга не доверяет коварным полькам.

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Одни ищут невесту моложе сорока, другие, наоборот, постарше. «Привет!» — пишет в открытой группе Ирина с украинским флагом на аватарке. «Сколько тебе лет?» — спрашивает её в лоб некий Гжегож. Девушка явно возмущена прямолинейностью поляка: «Это невежливо!» Подобное обращение явно не вяжется с представлениями о том, какие вопросы воспитанные европейцы не должны задавать дамам. «А русских женщин совсем не рассматриваете?» — неожиданно вклинивается в комментарии непрошеная конкурентка.

Надо сказать, что флирт пока развивается не слишком бурно. Польские мужчины не спешат брать в оборот украинских красавиц, самые смелые предлагают лишь свою помощь с уроками польского языка.

В стране инфантилов

NEWS.ru созвонился с пани Аней из столицы Силезии — города Вроцлав , который принял не меньше, а то и больше украинских беженцев, чем Варшава. Так исторически сложилось, что сюда традиционно эмигрировали выходцы с Украины, из Белоруссии, реже — россияне. Аня и сама наша бывшая соотечественница, просто у неё польские корни, а теперь и гражданство ЕС . Мужа в Польше она не искала — переехала со своим спутником из РФ. Она здесь уже шесть лет и не понаслышке знает о «лав стори» между поляками и украинками. У неё на сей счёт своё мнение — скептическое.

«Действительно, в последнее время у нас активизировалась схема, когда поляки ищут украинских спутниц. Как раз недавно я читала про такие истории в наших СМИ. Наверное, случается и любовь. Но всё же я считаю, что это именно взаимовыгодная схема, — настаивает пани Аня. — С одной стороны, украинкам выгодно выйти замуж за поляка: так проще легализоваться в стране и получить гражданство».

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Чем такие союзы привлекают поляков — отдельный вопрос. Дело тут в психологии и менталитете, считает собеседница NEWS.ru.

Неправда, будто польки ленивые или капризные. Ничего подобного! Просто они эмансипированы и знают себе цену. Женщины в Польше стремятся к независимости и хотят твёрдо стоять на ногах, чтобы не зависеть ни от мужчин, ни от закидонов правительства, которому вдруг вздумается повысить налоги. Зачастую польские женщины получают должности и зарплаты выше, чем у мужиков. А значит, без проблем могут позволить себе нанять няню для ребёнка и помощницу по дому, заказать доставку еды. Старые скрепы отмирают. Всё меньше полек готовы посвятить себя домашнему очагу и целыми днями варить фляки или журек (традиционные польские супы. — NEWS.ru) по бабушкиным рецептам, — поделилась с NEWS.ru жительница Вроцлава.

Зато польские мужчины, по её мнению, весьма инфантильны: «Им нужна жена-„опекунка“. Поэтому многие поляки и потянулись к украинкам: в их представлении они славятся пирожками, борщами, податливостью. И при этом, как ни крути, попадают в зависимость от мужчины». Сами поляки тоже говорят об этом фактически в открытую, просто выражаются политкорректнее. «Украинки не так избалованы благами западной Европы», — цитирует «жениха» Лукаша Gazeta Wyborcza.

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Ещё в Польше бытует представление, будто украинки красивее полек, но Аня не согласна.

Славянская красота — она везде славянская красота. Просто польки выглядят более естественно: не накачивают губы, не колют ботокс и филлеры. Максимум реснички подкрасят, ноги в кеды — и вперёд, — рассказывает Аня из Вроцлава.

Детективы разбитых сердец

Собеседница NEWS.ru уверена: до заключения брака с украинками дойдут лишь единицы. Начать с того, что институт брака в Польше в принципе отмирает. Дело в том, что его расторжение, случись что, дело слишком хлопотное.

Здесь невозможно развестись по заявлению одной из сторон. Люди в Польше разводятся годами, если не десятилетиями. Супруги устанавливают прослушки, чтобы поймать вторую половину на измене, нанимают детективов. Детективные агентства у нас зарабатывают больше банкиров, — говорит Аня. — Мой знакомый в суде рассказывал, что тяжбы могут длиться до бесконечности, пока кто-то из супругов, наконец, не пойдёт на уступки. До этого они успевают вылить друг на друга тонну грязи.

Неудивительно, что современные поляки всё больше предпочитают жить в свободных отношениях, особенно если пара не ходит в костёл . Также предусмотрен обряд обручения . Для этого не обязательно сначала идти в ЗАГС. «Люди могут довольно долго прожить обручёнными, пока не поймут, что их жизнь точно устаканилась и они не собираются расходиться. Бывает так, что к моменту женитьбы родителей их детям уже по пять, а то и по десять лет. Конечно, брак де-юре удобнее в бытовом плане: можно завести общий счёт в банке, платить налоги на двоих», — признаёт Аня.

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Однако местная бюрократия не даёт так просто пожениться польским и иностранным гражданам.

«Тут всё очень строго с подачей заявления. Когда мы с мужем переехали в Польшу, у нас за плечами уже были десять лет официального брака в России. Поскольку я стала гражданкой ЕС, Лёша имел право на воссоединение с семьёй. Нас вызывали на разговор в местные органы власти и мариновали примерно час, причём по отдельности. Что мы ели на завтрак, куда ездили на выходные, почём купили кресло-качалку в гостиную — какие только вопросы ни задавали! Их задача — убедиться, что у нас настоящий, а не фиктивный брак», — объясняет бывшая соотечественница.

По её словам, сейчас польское государство облегчило въезжающим с Украины трудоустройство, получение страховки и другие насущные вопросы. Но украинкам всё равно надо приготовиться к серьёзному экзамену, если они попытаются вступить в брак с местными.

Украинским женщинам тоже палец в рот не клади, — смеётся Аня. — Была у меня знакомая из Запорожья, девушка лет тридцати. Она разведена, на родине остался ребёнок. Жила тут с одним поляком, младше неё лет на десять. И всё было прекрасно, пока однажды мальчик не заявил, что приезжает его польская мама и лучше бы возлюбленной собрать чемодан и свалить к подружке. Та разработала план мести. Узнавала, нет ли у меня гинеколога, который согласился бы украсть анализ мочи беременной из ближайшей клиники! Не знаю, чем закончилась эта «санта-барбара», но вряд ли ей удалось окрутить парня. Она не понимала, что это подсудное дело. Здесь ты несёшь уголовную ответственность за любую бумажку, которую подписываешь.

Ещё несколько лет назад поляков страшно возмутила статься в польском Newsweek под названием «Жена с Востока. Поляки массово ищут жён на Украине и в России». Под ней развернулись жаркие баталии — тема явно задела читателей за живое. Дамы обрушивали гнев на инертных польских мужчин, мужчины клеймили зарвавшихся полек, польки обвиняли во всех смертных грехах корыстных разлучниц «с Востока». Но победил здравый смысл.

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Много шума из ничего. Моя девушка — украинка, в будущем году мы планируем устроить свадьбу, но это никак не связано с её национальностью. Просто так вышло, что мы познакомились и полюбили друг друга, — так пользователь под ником Capuro поставил точку в бессмысленном споре под статьёй в Newsweek.

Эйчары и свахи

В марте NEWS.ru писал о том, что с началом боевых действий на Украине был отмечен всплеск интереса к молодым незамужним украинкам со стороны китайских мужчин. Власти КНР даже были вынуждены блокировать объявления на сайтах WeChat , Weibo и Douyin , где одинокие китайские мужчины тысячами предлагали беженкам с Украины стол и дом. Подобные сообщения в Поднебесной расценили как «поощрение международной торговли людьми» и «плохо прикрытую организацию проституции». В первую очередь удалялись сообщения от сомнительных посредников, обещавших за денежное вознаграждение «импортировать» молодых и красивых девушек китайским заказчикам, словно в интернет-магазине.

Между тем на просторах Facebook стали появляться объявления, прямым текстом предлагающие женщинам «в трудной ситуации» помощь в виде переезда на Запад в статусе жены или невесты. Причём такие объявления, составленные в подчёркнуто деловом, неромантическом тоне, размещаются не в группах про знакомства, а в группах про... вакансии! К дискуссиям присоединяются «эйчары» — советуют девушкам, как лучше составить «резюме».

Авторы объявлений как бы намекают, что не рассчитывают на искренние чувства со стороны потенциальных жён. Они отдают себе отчёт в том, что женщин, которые откликаются на подобные предложения, интересует, скорее всего, иностранный паспорт избранника, а не его человеческие качества. Как говорится, ничего личного — только бизнес.

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Предлагаю порядочной образованной девушке выезд в США для постоянного проживания в моём доме. Оформление брака беру на себя. У девушки желательно наличие гражданства Украины, — гласит одно из таких объявлений в группе «Вакансии и резюме».

Отклики на них — в основном ироничные. Девушки засыпают «жениха» вопросами о том, каким будет график «работы», предусмотрены ли ночные смены и отпуска, как оплачиваются переработки. Иные и вовсе подозревают автора в нелегальной торговле людьми. Однако сам он обижается на подобные предположения.

«Я очень переживаю из-за событий на Украине и таким образом пытаюсь помочь хотя бы одной женщине наладить нормальную жизнь», — оправдывается мужчина.