https://static.news.ru/photo/b69785fc-e69e-11e9-bd86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Zinkevych/Facebook

Причиной гибели пяти человек при аварийной посадке самолёта Ан-12 на Украине стал перевозимый груз. Трагедия произошла вблизи международного аэропорта Львов. О том, с чем столкнулись спасатели на месте ЧП, рассказал мэр города Андрей Садовый.

Кабина полностью срезана, всё разбросано. Груз, который был в самолёте, задавил людей. Говорят о восьми членах экипажа — трёх фактически спасли. По другим пока никакой положительной информации нет. Много фрагментов тел разбросано у самого самолёта, — приводит высказывание мэра сайт Львовского горсовета.

Утром 4 октября борт авиакомпании «Украина Аэроальянс» совершал перелёт из испанского Виго в турецкий Стамбул. В аэропорту Львова он должен был сесть на дозаправку, однако у судна не хватило топлива, в результате чего, не долетев полтора километра, Ан-12 совершил экстренную посадку в районе кладбища.

В общей сложности внутри воздушного судна находились восемь человек, писал News.ru.