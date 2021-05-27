Землю ждёт год рекордной жары в ближайшую пятилетку

https://static.news.ru/photo/e1af0fe2-c3f4-11ea-92af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что на Земле в ближайшие пять лет стоит ждать рекордной жары. Как пишет Sputnik, организация ссылается на исследование, проведённое Метеорологической службой Великобритании.

По крайней мере один год из 2021-2025 будет рекорно жарким с 90% вероятностью, сообщается также на сайте ООН.

Есть 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений, — сказано в сообщении.

Это значит, что жара переплюнет 2016 год, температура в среднем подниматся на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Это приведёт к ещё более активному таянию льдов. А значит уровень воды в мировом океане снова повысится.

Все эти факторы приведут к угрозе продовольственной безопасности. Влияние также будет оказано на здоровье жителей планеты, сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Ведущий сотрудник, специалист по природными катастрофами Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов ранее предупредил россиян о сильных катаклизмах из-за аномальной жары. По словам специалиста, не исключаются наводнения и ураганы.