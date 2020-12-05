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Землетрясение произошло у Антальи

16:34, 05 декабря 2020

В районе турецкой Антальи зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

В курортном городе жители почувствовали подземные толчки. Однако, по предварительным данным, разрушений зафиксировано не было. В населённом пункте всё спокойно, паники среди населения нет, передаёт телеканал NTV.

Эпицентр землетрясения находится в Средиземном море недалеко от корона Газипаша в провинции Анталья.

В ноябре, как писал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в Тихом океане возле Северных Курил в Сахалинской области. О жертвах среди населения и разрушении зданий не сообщалось, тревога цунами также не объявлялась.

В ноябре, как писал NEWS.ru, землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в Тихом океане возле Северных Курил в Сахалинской области. О жертвах среди населения и разрушении зданий не сообщалось, тревога цунами также не объявлялась.

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