Зелёный шум: ботаники обнаружили 9200 ранее неизвестных видов деревьев

Число видов произрастающих на Земле деревьев значительно выше, чем считалось до сих пор, выяснили исследователи из
Согласно официальной «переписи населения» лесного покрова планеты (перепись покрывает 96,4% всех лесов Земли), в ней насчитывается сегодня порядка 64,1 тысяч видов древесной растительности.
Наибольшим разнообразием отличаются субтропические и влажные тропические леса (джунгли), и как раз эта экологическая зона подвергается наибольшему давлению со стороны человеческой хозяйственной деятельности. Кроме того, джунгли острее всего реагируют на климатические изменения, происходящие в последние десятилетия.
Как зеницу ока
Ботаники из Университета Миннесоты и 140 их коллег из разных стран исследовали растительность на более чем 105 700 лесных участков по всему миру, содержащих в общей сложности 38 миллионов стволов (в буквальном, а не военном смысле этого слова) из 28,2 тысяч известных видов деревьев.
В основном, неизвестные науке виды растительности обнаружились в тропических лесах Южной Америки, Африки, Океании и Азии. Обнаружение таких мест, как мы надеемся, поможет экологам взять эти редкие виды под особую охрану, поскольку они более нигде на планете не встречаются,—комментирует один из авторов работы д-р Питер Райх.
По оценке авторов исследования, число произрастающих на планете видов древесной растительности может достигать 73 тысяч. Богатство растительного мира нарастает по мере приближения к экваториальному климатическому поясу Земли. Соответственно, именно в экваториальных зонах учёные рассчитывают переписать наибольшее количество новых видов деревьев.
По оценкам исследователей, больше всего эндемичных (то есть произрастающих исключительно на данной территории) видов деревьев находится в Южной Америке. Она лидирует с большим отрывом — там таких только известных видов 8200 и еще 3900 может пока выпадать из поля зрения ботаников. Следом идут Евразия (6100 известных видов) и Африка (3900 видов).
В целом по планете, подсчитали учёные, древесные виды, встречающиеся только на одной или двух территориях, составляют треть (35%) от всех известных видов растительности. Такие виды в высшей степени уязвимы перед внешними угрозами, так как они нигде более произрастать не могут, и утрата их на конкретной территории означает снижение биологического разнообразия для планеты в целом.
Никогда вы не найдёте в наших северных лесах
Обнаружение такого количества новых видов деревьев невероятно важно именно в силу того, что подавляющая их часть встречается только в одной биоме, и задача экологов -- ни в коем случае не допустить «хозяйственного основания» таких территорий, сказал
Именно из-за недоисследованности лесов в труднодоступных местах велик риск утраты уникальных видов растений. Этот риск намного меньше в бореальных (расположенных в умеренном поясе) лесах, где уже вряд ли можно обнаружить что-то новое. Ведь видообразование растений — процесс очень медленный, занимающий десятки и сотни лет. Так называемые новые виды деревьев не возникли вчера — просто ботаники ранее не знали об их существовании.
Проблема обезлесения поэтому гораздо острее стоит перед лесами в малоисследованных регионах, продолжает эксперт, поскольку для людей, занятых там в сельскохозяйственном и промышленном производстве, отсутствуют «запрещающие сигналы» на вырубку тех или иных участков леса, где могут произрастать эндемичные виды деревьев.
Утеря таких видов — это не просто расстройство для ботаников. Это невосполнимая утрата для той же медицины, поскольку такие деревья могли бы быть использованы для создания каких-то новых лекарств, и прочие утраченные возможности, — говорит Шматков.
Почти половину (42 процента) ранее неисследованных видов древесной растительности ботаники обнаружили на территории Южной Америки (конкретно — в Амазонии и Андах). Экосистему бассейна Амазонки часто называют «лёгкими планеты», и открытие учёных показывает, что леса Амазонии до сих пор таят огромное количество нераскрытых загадок.
Но, по иронии судьбы, именно в этой части света хозяйственная деятельность человека наиболее разрушительна для местных лесов, указывает Шматков.
Это в первую очередь предприятия пищевой промышленности, требующие таких ресурсов как пальмовое масло, говядину и сою, которой кормят рогатый скот. Другими факторами, приводящими к сведению лесов в Амазонии и экваториальной Африке, являются пожары, в ряде случаев создаваемые нарочно с целью очисти участков под будущее строительство или распахивание земель и, конечно, изменения климата в целом. В результате мы теряем виды, о которых даже не успели узнать, — перечисляет он.
Шматков напоминает, что проблема уничтожения эндемичных видов растений из-за неразумного вмешательства человека характерна не только для тропических лесов. Есть такие примеры и в России.
Накануне зимней Олимпиады-2014 при благоустройстве города Сочи туда завезли вместе с вечнозелёными насаждениями вредителя, самшитовую огнёвку. Эта гусеница активно принялась уничтожать самшит — уникальное растение, нигде в мире кроме северного Кавказа не встречающееся. Биологам пришлось в пожарном порядке собирать семена самшита, чтобы высадить его в специальных питомниках и тем спасти от полного исчезновения, — рассказывает он.
Результаты исследования ученых университета Миннесоты будут опубликованы в февральском выпуске журнала