«Зелёная» повестка вбила клин между Россией и Совбезом ООН

Россия использовала право вето во время голосования по резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, которая впервые увязывала климатические проблемы с вопросами в сфере безопасности. Несмотря на то что Москва объяснила свою позицию тем, что принятие соответствующего документа может скрыть истинный генезис вооружённых конфликтов в ряде регионов, её обвинили в ненадлежащем использовании своих прав в СБ. Для некоторых стран ситуация в очередной раз подняла проблему современности ооновской системы.

Нынешняя резолюция, которую вынесли на голосование Ирландия и Нигер, впервые автоматически увязывала вопросы безопасности и климата. Последствия изменения окружающей среды иногда обсуждались на площадке СБ ООН, однако только косвенно. Принятие соответствующего документа, соавторами которого выступили 113 стран, обязывало бы орган, состоящий из 15 членов, признать климатический вопрос тем фактором, который влияет на коренные причины вооружённых конфликтов. Резолюция также предписывает генеральному секретарю ООН составлять регулярные отчёты по поводу того, как снизить риски в этой сфере, чтобы предотвращать разрастание военно-политических кризисов.

По оценкам западных официальных лиц, инициатива Ирландии и Нигера представляла собой относительно популярную идею, но в действительности противниками принятия резолюции были около 80 членов ООН. Тем не менее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российская сторона «помешала самому важному в мире органу по поддержанию международного мира и безопасности сделать небольшой, практический и необходимый шаг для борьбы с последствиями изменения климата».

Линда Томас-Гринфилд Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Только СБ ООН может гарантировать, что последствия изменения климата для сферы безопасности будут интегрированы в важнейшую работу по предотвращению и смягчению последствий конфликтов, поддержанию мира и гуманитарному реагированию, — отметила дипломат.

Москва использованием вето подвела международное сообщество, резюмировала Томас-Гринфилд. В Кремле с этим не согласились.

Мина замедленного действия

У России, которая вместе с Индией проголосовала против, было своё объяснение. По оценкам постпредства РФ при ООН, выдвинутый Ирландией и Нигером документ предлагал «однобоко подходить к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности и игнорировал все остальные аспекты ситуаций».

Позиционирование изменения климата как угрозы международной безопасности уводит внимание Совета в сторону от истинных, коренных причин конфликтов в странах на повестке дня СБ ООН, — заявил на заседании постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. — Это удобно тем государствам, которые активно способствовали возникновению таких конфликтов или вели военные действия в обход мандата СБ, или же просто не желают оказывать необходимую практическую помощь развитию нуждающихся стран.

По словам российского дипломата, кризисная обстановка в наиболее уязвимых в климатическом смысле государствах зачастую является прямым следствием прошлой колониальной политики западного сообщества.

Данный подход (увязка тем безопасности и окружающей среды. — NEWS.ru) — «мина замедленного действия», чтобы инициировать включение в повестку дня СБ ООН практически любую страну, если она кому-то покажется неугодной. Повод найти будет легко, проблемы из-за климата ощущаются по всему миру, — пояснил Небензя.

Постпред РФ призвал не игнорировать мнение 80 членов ООН, выступивших против резолюции. Китай и Индия в свою очередь также подвергли сомнению идею привязки вопросов безопасности к климату и указали на то, что это бы создало проблемы с выполнением обязательств, обозначенных на переговорах в Глазго.

«Устарелость» права вето

В Москве полагают, что генезис каждого конкретного конфликта обусловлен целым рядом причин, обладающих собственной спецификой. Самый яркий пример — Сахельский регион в Африке, противостояние в котором также связывают с последствиями изменения климата. Именно поэтому для того, чтобы артикулировать собственный подход к проблеме, российские, китайские и индийские дипломаты внесли на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции по проблематике безопасности в регионе Сахеля, затрагивающий тему окружающей среды.

Сахельский регион в Африке Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Мы нацелены на поиск решений, которые имеют комплексный подход, а не потакают попыткам перекладывать вину, — обратил внимание Небензя. — Признаём наличие сложного переплетения проблем — и последствий изменения климата, и стихийных бедствий, и нищеты, и слабости местных властей, и угроз терроризма, — которые лежат непосильным бременем на некоторых странах региона, имея везде свою специфику.

Однако оппонентов Москвы это вряд ли убедило. Высказывания западных официальных лиц показывают, что для них ситуация, в свою очередь, подняла вопрос о необходимости реформирования ооновской системы как таковой. Как заявил после голосования по «климатической» резолюции министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, механизм использования вето попросту «устарел».

Устарела не только эта система, но и точка зрения России на изменение климата как на движущую силу конфликта, — в то же время заявил глава дипломатического ведомства. — Это показывает, как ненадлежащее использование вето может полностью противоречить общепринятому международному мнению в отношении призывов к действиям по чрезвычайно важному вопросу.

Тем не менее давно идущие дискуссии о необходимости пересмотреть основные принципы и механизмы функционирования СБ ООН никогда ни к чему не приводили. Переключение западных официальных лиц внимания на эту проблему говорит о том, что детализированной дискуссии с Россией, КНР и Индией по поводу их климатической позиции желания вести не будет.