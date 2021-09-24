Зеленскому усилили кортеж после покушения на его помощника

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского усилен после покушения на его помощника Сергея Шефира. Добавилось число автомобилей сопровождения, появились мигалки и сирены, сообщает «Украинская правда».

Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин... Кортеж видели на Обуховской трассе, он двигался в сторону государственных дач около 21:00, — отмечается в публикации.

Кроме того, с 25 сентября по 8 октября на Украине будет действовать усиленный режим работы личного состава полиции. В приказе главы структуры Игоря Клименко говорится, что он вводится «в связи с обострением криминогенной обстановки» и необходимостью стабилизировать её с помощью профилактических мероприятий.

Ранее стало известно, что члены украинского парламента провели голосование о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на кинопремию «Оскар» за лучший сценарий покушения на его первого помощника Сергея Шефира. С таким предложением выступил ранее исключённый из фракции «Слуга народа» депутат Гео Лерос.