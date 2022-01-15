Зеленскому рассказали, как обманом встретиться с Путиным

Президент РФ Владимир Путин согласится встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским только после того, как тот выполнит ряд условий, заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. Украинскому лидеру надо уволить главу МИД Дмитрия Кулебу и направить в Донбасс переговорщиков, отметил он в эфире телеканала «НАШ».

Когда можно ехать на переговоры и когда Путин примет Зеленского. Первое — уволить Кулебу. Второе — риторику изменить. Каждый раз мы слышим вброс в сторону России, но говорим: «Мы хотим встретиться», — пояснил генерал.

Он считает, что офис Зеленского должен послать переговорщиков к лидерам самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. При этом следует заранее назвать их недоговороспособными.

Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: «Там не с кем говорить, они конченые», — рассказал Вовк.

Затем, уверен генерал, можно позвонить Путину. Придётся заявить о наличии «справки о встрече» с представителями республик Донбасса.

У нас есть закон о недопущении привлечения людей к ответственности. Там три-четыре миллиона человек, они что, все террористы? У нас есть закон о проведении выборов, но мы не знаем, как провести. Давайте говорить. Вот тогда, я думаю, Путин примет или встретится с ним в другом месте, — подчеркнул Вовк.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил своему американскому коллеге Джо Байдену организовать трёхсторонние переговоры с Владимиром Путиным. Они могут пройти в режиме видеоконференции. На Украине уверяют, что в Вашингтоне идеей Зеленского заинтересовались. Сейчас Киев ожидает реакции Москвы на эту инициативу.