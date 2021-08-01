Зеленскому на Украине посоветовали торговаться с Байденом из-за СП-2

Украина в условиях достройки газопровода «Северный поток — 2» должна потребовать от США статус основного союзника вне НАТО. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил украинский политический эксперт Тарас Семенюк.

Думаю, стратегически вопрос «Северного потока — 2» уже решён, думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО, — отметил он.

Эксперт считает, что данную тему президент Украины Владимир Зеленский должен поднять на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом.

Очевидно, что это не будет сделано за один день, но положить начало такой амбициозной цели, я думаю, президент Зеленский мог бы. Возможно, это и обсуждается, я не видел документов подготовки к визиту, — подчеркнул Семенюк.

Он добавил, что считает особый статус союзника вне НАТО хорошей альтернативой для Киева при частичной потере транзита газа.

Ранее стало известно, что компания «Оператор ГТС Украины» рассматривает сценарий полного прекращения транзита российского газа через территорию Украины с последующим демонтажем труб. Об этом заявил глава компании Сергей Макогон. Он не исключил, что «Газпром» может демонтировать трубы на своей территории, чтобы не допустить возможности дальнейшего транзита газа через Украину.