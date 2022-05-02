Зеленского в Турции назвали «глупым комиком» Зеленского в Турции назвали «глупым комиком» после слов о российских туристах

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Экс-депутат парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр негативно отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о туристах из России, которые тот сделал в интервью греческому общественному телевидению.

По словам турецкого политика, украинский лидер «обиделся на Турцию» из-за того, что она принимает на отдых граждан РФ. По мнению Тайяра, Зеленский в рамках интервью «нёс чушь».

Глупый комик! — резюмировал экс-депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию, заявив греческому общественному телевидению ERT, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов. Он выразил недоумение решением руководства страны организовывать туристические маршруты для россиян и одновременно выступать посредником Украины. Он подчеркнул, что дружбы между Киевом и Анкарой в этих условиях не может быть.

Некоторое время назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным, что Анкара готова выступить в роли посредника между Киевом и Москвой и взять на себя инициативу по урегулированию конфликта на Украине.