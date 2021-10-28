Зеленского обвинили в слежке за Порошенко

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявила о незаконной слежке за политиком. Её члены считают, что организовал её действующий глава государства Владимир Зеленский. Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

Власть Зеленского продолжает незаконную слежку за лидером оппозиции Петром Порошенко. Сегодня утром в Козине возле дома пятого президента был зафиксирован автомобиль Volkswagen универсал белого цвета с затемнёнными окнами, номерной знак АА 2984 ЭН, — говорится в сообщении.

В партии пояснили, что авто под таким номером не числится в базе. Согласно заявлению, подобные незарегистрированные номера власть использует для прикрытия действий правоохранительных органов, из чего в «Европейской солидарности» сделали вывод, что за Порошенко следят власти.

Члены партии обратились в полицию по данному факту. На сайте политсилы опубликовали фото и видео белого автомобиля, а также призвали прекратить слежку. Правда, они не привели доказательства того, что автомобиль приехал на локацию именно для наблюдения за экс-президентом.

Владимиру Зеленскому и его офису, а также всем дуракам, которых он привёл к власти, нужно бороться с ковидом и энергетическим кризисом, — добавили там.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что за митингом около его дома в селе Козин Киевской области стоит нынешний глава государства Владимир Зеленский.