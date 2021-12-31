Зеленский заявил об участии в переговорах с Байденом 2 января

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Кризис между Украиной и РФ следует преодолеть, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, в решении данной задачи в первую очередь заинтересована Украина, сообщает телеканал «Первый независимый».

Да, у нас сегодня кризис в отношениях между Россией и Украиной как никогда, но этот кризис надо преодолеть. Потому что продление этого кризиса — это же в интересах в первую...