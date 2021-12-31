Зеленский заявил об участии в переговорах с Байденом 2 января
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:19, 31 декабря 2021
Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2 января намерен участвовать в переговорах с главой США Джо Байденом. Он отметил в Twitter, что вместе они попробуют скоординировать шаги по достижению мира на Украине.
Как мы и договорились с нашим стратегическим партнёром — США, ничего об Украине без Украины. Запланировали на воскресенье очередные переговоры с @POTUS (президентом США. — NEWS.ru), [чтобы] скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе, — говорится в его сообщении.
As we have agreed with our Strategic Partner , nothing about without . Look forward to talking again with @POTUS this Sunday to coordinate our steps for the sake of peace in Ukraine and security in Europe
Ранее стало известно, что Кремль и Белый дом, комментируя телефонные переговоры президентов, сошлись в том, что ими были затронуты основные темы двусторонних отношений. Помощник президента России Юрий Ушаков при этом уточнил, на какие именно темы лидеры обратили особое внимание: нaпряжённость вокруг Укрaины и подготовкa к янвaрским дипломaтическим контaктaм стрaн Зaпaдa с Россией.