Зеленский заявил о гибели 137 украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первый день российской спецоперации погибли 137 украинских военных. Среди них — десять офицеров, отметил украинский лидер в обращении к нации, размещённом в Telegram.

По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них 10 офицеров. Ранены 316, — уточнил Зеленский.

По его словам, погибли все военнослужащие и пограничники, которые находились на острове Змеиный в Чёрном море. Посмертно им присвоят звание Героев Украины. Контроль над островом утерян, добавил Зеленский. Он также указал, что не намерен покидать Украину, как и его семья.

Я остаюсь в столице, остаюсь со своим народом. <...> Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти, — подчеркнул украинский президент.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения заявил: страна предлагает России «вернуться на путь к миру». Он отметил, что не Киев начал эту войну. Также он призвал лидеров европейских стран помочь его стране, иначе «завтра война постучит в ваши двери». Также он призвал лидеров европейских стран оказать помощь Украине.