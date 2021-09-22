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Зеленский запутался, процитировав Путина на русском языке

03:24, 23 сентября 2021
Зеленский запутался, процитировав Путина на русском языке Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
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Президент Украины Владимир Зеленский решил процитировать Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН, но не мог указать, из какой именно речи российского лидера он взял слова. Сначала украинский лидер заявил, что в мире никто не может «спрятаться за международным правом», сообщает РИА Новости.

Затем Зеленский на русском языке привёл цитату российского президента об опасности расшатать авторитет и легитимность ООН.

Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы, — процитировал Путина Зеленский.

После этого украинский президент добавил, что Путин произнёс эти слова «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». На самом деле, цитат не имеет отношения к мюнхенской речи российского президента, она взята из выступления российского президента на Генассамблее в 2015 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот будет готов. Так политик ответил на вопрос, покидая штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

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