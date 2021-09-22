Зеленский запутался, процитировав Путина на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский решил процитировать Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН, но не мог указать, из какой именно речи российского лидера он взял слова. Сначала украинский лидер заявил, что в мире никто не может «спрятаться за международным правом», сообщает РИА Новости.

Затем Зеленский на русском языке привёл цитату российского президента об опасности расшатать авторитет и легитимность ООН.

Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы, — процитировал Путина Зеленский.

После этого украинский президент добавил, что Путин произнёс эти слова «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». На самом деле, цитат не имеет отношения к мюнхенской речи российского президента, она взята из выступления российского президента на Генассамблее в 2015 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот будет готов. Так политик ответил на вопрос, покидая штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.