Зеленский захотел помочь Турции в борьбе с лесными пожарами

Украинские власти предоставят Турции помощь для борьбы с лесными пожарами. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Наш пожарный самолёт завтра (30 июля. — NEWS.ru) вылетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время, — написал политик.

Он также выразил соболезнования президенту страны Реджепу Эрдогану в связи со стихийными бедствиями.

Expressed sincere condolences to my friend President of @RTErdogan over the large-scale fires. will provide with all the necessary assistance. Our firefighting plane will depart to tomorrow. people will stand together with the friendly people at this hard time. — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) July 29, 2021

На Украине разрабатывают схемы возвращения граждан страны из Турции в случае ухудшения ситуации.

28 июля сильный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгата в турецкой провинции Анталья. Распространению пламени способствовала жаркая погода и сильный ветер. В тушении пожара были задействованы два самолёта, 19 вертолётов и 192 пожарных машины. Спасатели смогли взять пожар под контроль только в четверг. Сообщалось о трёх погибших и 122 пострадавших, среди них нет граждан России.

Ранее представитель Эрдогана Ибрагим Калын назвал лесные пожары в стране национальной катастрофой. Он рассказал, что все государственные органы ведут ожесточённую борьбу с ними, а прокуратура изучает причины возгораний с разных аспектов. Позже агентство «Анадолу» сообщило, что причиной возгораний мог быть умышленный поджог. Жители рассказали журналистам, что видели неизвестных на мотоциклах, которые бросали бутылки с зажигательной смесью.