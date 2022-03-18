Зеленский: неудача в переговорах с Путиным приведёт к третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что он готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что если переговоры с президентом РФ пройдут безрезультатно, то возможна третья мировая война.

Я готов к переговорам с Путиным. Я был готов в течение последних двух лет и по-прежнему готов. Однако, если переговоры не придут ни к какому результату, мир может столкнуться с третьей мировой войной, — сказал он.

На Украине сообщали, что переговоры официальных делегаций России и Украины планируется возобновить 21 марта. Встреча будет проводиться в онлайн-режиме.

Ранее советник главы офиса Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Москвой и Киевом могут продлиться несколько недель или дольше. Причиной тому он назвал наличие взаимоисключающих правовых вопросов.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Россия и Украина смогли сблизить свои позиции по ряду критических вопросов, но часть из них требуется обсуждать на уровне президентов. Он заявил, что в Турции надеются, что лидеры двух государств смогут в ближайшее время сесть за стол переговоров.