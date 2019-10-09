https://static.news.ru/photo/42e29da6-eae3-11e9-b9a2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября впервые за четыре месяца поговорит с прессой. На вопросы журналистов глава государства будет отвечать весь день.

Начнётся пресс-марафон в 10:00, он будет транслироваться в официальных аккаунтах офиса президента в соцсетях. Журналисты группами по 7–10 человек будут задавать Зеленскому вопросы, каждые полчаса эти группы будут меняться, сообщает пресс-служба президента.

Формироваться группы будут по списку аккредитации. Каждое издание в ответ на свою заявку о встрече с главой государства получит подтверждение с указанным в нём временем встречи. Также журналисты смогут работать в пресс-центре, где будет вестись прямая трансляция.

Ранее News.ru сообщал, что экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что на президента Владимира Зеленского оказывают деструктивное влияние люди из его окружения. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Левый берег».