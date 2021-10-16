Зеленский впервые прокомментировал офшорный скандал

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел ничего нового в расследовании «досье Пандоры». По его словам, нечто подобное он уже наблюдал на телеканалах, подконтрольных бывшему президенту Петру Порошенко. Об этом он рассказал в интервью на телеканале ICTV, комментируя недавнее «разоблачение» журналистов о его офшорах.

В 2019 году всё то же самое кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, «грязи» никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги „Квартал“ получал от „ПриватБанка“, от Коломойского». Всё это старая история, я всё это слышал, всё это видел, все эти детали. Радует, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего товарищ Петро так и не нашёл, — заявил Зеленский.

При этом самого факта существования у него офшоров украинский лидер отрицать не стал. Он рассказал, что во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно бизнес связанный с телевидением, со СМИ». По его словам, «все каналы имели компании за границей».

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» в начале октября. В нём фигурируют более 35 бывших и действующих политиков, а также 400 чиновников примерно из 100 стран. Согласно ему, Владимир Зеленский и его партнёры владели сетью связанных с их бизнесом офшорных компаний, размещённых на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе.

После утечки этих сведений депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» обратились в Генеральную прокуратуру с сообщением о преступлении в связи с публикацией информации об офшорах главы государства.