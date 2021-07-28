16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Зеленский уволил начальника Генштаба и главу Объединённых сил

22:12, 28 июля 2021
Зеленский уволил начальника Генштаба и главу Объединённых сил Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Украины уволил сразу двух военных с ключевых постов ВСУ. Это начальник Генерального штаба Сергей Корнийчук и командующий Объединёнными силами Владимир Кравченко, указы опубликованы на сайте офиса главы государства.

Освободить Корнийчука Сергея Петровича от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины,говорится в тексте документа об увольнении главы Генштаба.

На место Корнийчука следующим указом назначен Сергей Шаптала, который до этого был командующим войсками оперативного командования «Запад» в Донбассе.

Другим указом уволен с должности главкома Объединённых сил Владимир Кравченко. На его место назначен Александр Павлюк.

Должность главкома ВСУ и начальника Генштаба до февраля текущего года занимал Руслан Хомчак. Но после Зеленский разделил эти две должности и назначил главой Генерального штаба первого зама Хомчака Сергея Корнийчука.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зелeнский уволил с должности главнокомандующего Вооружёнными силами (ВC) Украины Руслана Хoмчака, назначив на этот пост Валерия Зaлужного.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео