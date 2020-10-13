Зеленский: Украина готова заключить с Польшей оборонные соглашения

https://static.news.ru/photo/19007a6c-0da1-11eb-9342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Украина готова обсудить с Польшей оборонные соглашения, так как украинский ОПК активно развивается, заявил Владимир Зеленский в ходе совместного интервью с польским президентом Анджеем Дудой.

Зеленский заявил, что быстрое развитие оборонно-промышленного комплекса Украины идёт «к сожалению, из-за войны». По словам украинского президента, Киев готов заключить с Варшавой «те или иные» соглашения, не уточнив, о каких договорах может идти речь, сообщает ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, 13 октября сообщалось, что Владимир Зеленский вместе с министром обороны совершит визит в Турцию, где подпишет военное соглашение. Планируется, что поездка состоится 15–17 октября.

Что касается оборонных соглашений, то по ним на Украине отвечает концерн «Укроборонпром», который в 2019 году нарастил экспорт вооружения и услуг за рубеж на 19% до $908 млн. При этом 6 октября Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора этого госконцерна.