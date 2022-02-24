Зеленский создал ставку верховного главнокомандующего Украины
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:30, 25 февраля 2022
Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать в стране ставку верховного главнокомандующего. Её главой он назначил себя, это следует из указа главы государства, который обнародован на его сайте.
Для обеспечения стратегического руководства Вооружёнными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами <...>, постановляю образовать ставку верховного главнокомандующего, — отмечается в документе.
Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова украинский лидер назначил координатором ставки. Членами ставки назначены ещё 18 чиновников.
Ранее стало известно, что конгрессмены США на фоне спецоперации России на Украине разработали резолюцию с предложением исключить РФ из постоянных членов Совета Безопасности ООН. С этой целью они настаивают на внесении изменений в Устав ООН, сообщает портал Axios. России, как постоянному члену Совбеза ООН, ставятся в вину действия, которые якобы «противоречат её обязанностям и обязательствам».