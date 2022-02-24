Зеленский создал ставку верховного главнокомандующего Украины

Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конгрессмены США на фоне спецоперации России на Украине разработали резолюцию с предложением исключить РФ из постоянных членов Совета Безопасности ООН. С этой целью они настаивают на внесении изменений в Устав ООН, сообщает портал Axios.

Отмечается, что в документе рассказывается про «вторжение» России на Украину, указывается на угрозы миру из-за признания Москвой суверенитета республик Донбасса. России, как постоянному члену Совбеза ООН, ставятся в вину действия,...