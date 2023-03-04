Зеленский рассказал о подготовке Украины к членству в Евросоюзе

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

В своем видеообращении в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке страны к членству в Евросоюзе (ЕС) и о планах на 2023 год. Он отметил, что в текущем году Киев планирует расширять сотрудничество с рядом европейских государств. По его словам, взаимодействие с европейскими институтами станет еще более содержательным.

Президент подчеркнул, что активная подготовка страны к вступлению в ЕС является одной из главных задач Украины на данный момент. Кроме того, он заявил о планах по увеличению поставок западного оружия в Киев и о необходимости усиления санкций в отношении России.

Ранее американский сенатор Митч Макконнелл ушел от прямого ответа на вопрос о возможности ускоренной процедуры принятия Украины в НАТО и сказал, что это выходит за рамки нынешнего украинского конфликта. Журналисты задали вопрос представителю США на полях Мюнхенской конференции, но политик начал говорить о последствиях конфликта для Азии. Он при этом поддержал передачу Киеву истребителей F-16.

Глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.