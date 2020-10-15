Зеленский раскрыл второй вопрос, выносимый на всеукраинское голосование

https://static.news.ru/photo/34804b82-0eb9-11eb-8dca-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл второй вопрос, который он собрался вынести на всенародное голосование. Он касается необходимости создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Сегодня вопрос номер два — поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны, — сказал глава государства в видеообращении.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов, 25 октября. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало. Он также заверил, что на основании этих ответов будут приниматься дальнейшие решения, писал NEWS.ru.

Сами вопросы он сразу не назвал и раскрывает их по одному в день. Ранее он анонсировал, что первым в списке будет следующий вопрос: «Нужно ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?».