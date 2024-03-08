Зеленский призвал Запад «высоко оценить» гибель украинских солдат

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский признал серьезные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации. В своем Telegram-канале он написал, что на Западе должны «высоко оценить» гибель украинских военных.

Гибнут наши военные. Но мы очень рассчитываем, что это ценят высоко наши партнеры, — сказал Зеленский.

По его словам, лидеры западных стран должны понимать, что если Киев падет, то Москва «продвинется дальше и нападет на страны НАТО».

4 марта сообщалось, что суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции составили свыше 1415 военных. По данным Минобороны РФ, больше всего бойцов украинская армия потеряла на Авдеевском направлении. Также на этом участке фронта был уничтожен еще один танк Abrams американского производства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за все время специальной военной операции. По его словам, ВСУ ежедневно теряют более 800 военных и 120 единиц различного вооружения.

По словам Шойгу, в результате решительных и активных действий военнослужащих РФ снижается боевой потенциал ВСУ. Он добавил, что после краха контрнаступления военное командование Украины пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.