Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить столицу его страны.
Я приглашаю президента Трампа в Киев. Я его готов его принять быстрее, чем он меня, —
цитируетРИА Новости заявление украинского лидера в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он также рассказал об ожиданиях от собственного визита в США. По словам Зеленского, он хочет, чтобы поездка стала «чем-то личным» и позитивным для обеих стран.
Ранее NEWS.ru пиал, что украинский лидер похвастался своей популярностью в США. При этом отметил, что мечтал о несколько иной славе — будучи актёром, хотел получить «Оскар».
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