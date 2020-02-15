https://static.news.ru/photo/f893a3e8-4ff1-11ea-b406-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить столицу его страны.

Я приглашаю президента Трампа в Киев. Я его готов его принять быстрее, чем он меня, — цитирует РИА Новости заявление украинского лидера в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также рассказал об ожиданиях от собственного визита в США. По словам Зеленского, он хочет, чтобы поездка стала «чем-то личным» и позитивным для обеих стран.

Ранее NEWS.ru пиал, что украинский лидер похвастался своей популярностью в США. При этом отметил, что мечтал о несколько иной славе — будучи актёром, хотел получить «Оскар».