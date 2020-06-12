Зеленский переходит на особый режим работы из-за коронавируса супруги

https://static.news.ru/photo/25253b94-acd4-11ea-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

У жены президента Украины Владимира Зеленского, Елены, обнаружен коронавирус. Он сам переходит на особый режим работы.

Отмечается, что по украинской конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены, — цитирует ТАСС сообщении офиса главы государства.

Ранее сообщалась, что Елена чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении. Тесты самого главы государства на COVID-19 на данный момент отрицательные.

Среди заражённых коронавирусом на Украине есть народные депутаты. COVID-19 переболели политики и чиновники многих стран. Диагноз, например, подтвердился у министра внутренних дел Австралии Питера Даттона, министра равных возможностей Испании Ирен Монтеро. Инфекцию также подхватили госсекретарь Министерства здравоохранения Великобритании Надин Доррис, министр культуры Франции Франк Ристер, а также премьер-министры России и Великобритании Михаил Мишустин и Борис Джонсон, писал NEWS.ru.