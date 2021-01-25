Зеленский объявил о скорой вакцинации от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале вакцинации от коронавируса в стране в ближайшие дни. По словам главы государства, уже в ближайшее время Киев получит первую партию вакцины.
Название препарата Зеленский не уточнил, но отметил, что один миллион доз поступит от международного производителя. Обращение президента опубликовано в Facebook его офиса.
Украинский лидер пообещал в скором времени поделиться всеми подробностями. Сейчас, по его словам, ситуация с коронавирусом в стране под контролем. Но при этом Зеленский призвал соотечественников «не расслабляться», так как «война с пандемией» ещё не завершена.
Осенью прошлого года Зеленский говорил о разработке «уникальной» украинской вакцины от коронавируса. При этом президент не назвал сроков её появления.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич раскритиковал власти страны за отказ от применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Он отметил, что препарат уже используется в Венгрии и Сербии, а также подан на регистрацию в Германии.