Зеленский объяснил премьеру Италии, почему не вышел на связь

Президент Украины Владимир Зеленский ответил премьеру Италии Марио Драги, почему пропустил запланированный телефонный разговор. Как глава государства написал в Twitter, это объясняется тем, что он был занят текущей военной ситуацией. Ранее сообщалось, что это могло быть связано с экстренным отъездом Зеленского из Киева.

Сегодня в 10:30 на въездах в Чернигов, Гостомель и Мелитополь шли ожесточённые бои. Люди погибли. В следующий раз я попытаюсь перенести расписание войны, чтобы поговорить с Марио Драги в определённое время, — написал Зеленский.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Зеленский должен был связаться с ним полтора часа назад, но оказался недоступен для звонка. О телефонном разговоре стороны договорились утром 25 февраля, сообщает РИА Новости.

После этого телеканал CNN сообщил , что Зеленский был вывезен в бункер, поскольку российские войска подошли к Киеву. По данным РИА Новости, из киевского аэропорта Жуляны якобы вылетел неизвестный самолёт. В то же время, согласно данным сервиса авиационного мониторинга Flightradar24, ни один борт не покидал Киев за последнее время.

25 февраля в своём очередном видеообращении Зеленский заявил, что страна остаётся в одиночестве, защищая себя. По словам главы государства, российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины.