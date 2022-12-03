Зеленский назвал самыми горячими направлениями для ВСУ Соледар и Артемовск

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самыми горячими и болезненными направлениями для украинской армии Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар. О самой сложной обстановке в Донецкой области украинский лидер сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

На Донетчине — Бахмут, Соледар — сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно, — сказал Зеленский.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что среди старшего офицерского состава ВСУ, которые дислоцируются в районе Артемовска, наблюдаются панические настроения из-за отсутствия директивы эвакуироваться из города. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что союзные силы достигли успехов на Артемовском и Марьинских направлениях.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в районе населенного пункта Соледар в Донецкой Народной Республике российские войска совместно с бойцами ЧВК «Вагнер» отбили контратаку Вооруженных сил Украины. По его словам, также была отбита атака ВСУ в районе поселка городского типа Нижняя Белогоровка в Луганской Народной Республике, где, по его данным, были убиты до 150 солдат противника.