Украина снова становится центральной политической темой в США. После публикации записей разговора экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом украинская генпрокуратура открыла дело против Порошенко по статьям о злоупотреблении властью и госизмене. В Америке считают подобный шаг нынешних украинских властей серьёзной ошибкой: начиная расследование дела, связанного с Байденом, Киев явно встаёт на сторону нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. И если на президентских выборах победит всё-таки Байден, то последствий Украине не избежать.

Президентская гонка в США набирает обороты и, очевидно, «украинское дело», связанное с кандидатом от демократов Джо Байденом, будет играть в нём не последнюю роль. Изрядно подзабытая история, ставшая причиной неудавшегося импичмента президента Дональда Трампа, вернулась на повестку дня в Соединённых Штатах после того, как на Украине были опубликованы записи разговора Порошенко и Байдена.

Беседы двух политиков состоялись в 2015-2016 годах. Из опубликованных отрывков становится ясно, что Джо Байден просил отправить украинского генпрокурора Виктора Шокина в отставку, угрожая не предоставить стране финансовую помощь на $1 млрд. Порошенко же согласовывал почти каждое важное решение с Вашингтоном. Это дало повод нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому обвинить своего предшественника в государственной измене.

Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что генеральный прокурор ещё вчера зарегистрировала уголовное делопроизводство, — прокомментировал плёнку Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

Издание The Washington Post, которое поддерживает демократов, считает запуск расследования против Порошенко ошибкой Зеленского. Хотя украинская прокуратура на данный момент ни в чём не обвиняет Джо Байдена и сосредоточена на фигуре Порошенко, сам факт расследования, в котором упоминается бывший вице-президент, может быть расценён в США, как попытка подыграть Трампу на выборах. Издание также намекает, что публикация содержания телефонных разговоров двух политиков могла состояться с подачи России или сторонников Трампа. Известно, что обнародовавший плёнки депутат Рады Андрей Деркач имеет связи с Россией, а также встречался, как минимум один раз, с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, замечает The Washington Post.

Джо Байден Scott Varley/Keystone Press Agency/Globl Look Press

Скорее всего, Владимиру Зеленскому не так важно, кто победит на президентских выборах в США, так как по вопросу сотрудничества с Украиной между демократами и республиканцами до сих не существовало разногласий. Тем не менее интересы Трампа и Зеленского в данный момент совпали: первому выгодно втянуть в политический скандал своего соперника по выборам Байдена, второму — разобраться с оппозицией в виде Порошенко. Но в попытке добиться внутриполитических целей Зеленский может порушить внешнеполитический баланс. Двухпартийный консенсус американской элиты по поводу Украины будет сложно поддерживать, если украинский президент, намеренно или нет, подыграет одному из кандидатов на выборах.

Республиканцы уже начали играть свою партию в этой композиции. Сенатор Рон Джонсон объявил о том, что собирается допросить представителя украинской газовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер и деятельность которой расследовал уволенный по настоянию бывшего вице-президента США генпрокурор Виктор Шокин. Месяцем ранее сенаторы Чарльз Грэсли и Линдси Грэм также инициировали расследование против Хантера Байдена.

Washington Post предупреждает: в случае победы, Байден может припомнить Зеленскому игру на стороне Трампа. А шансы на кресло в Белом доме у политика-демократа растут с каждым днём. По данным двух опросов , Байден побеждает Трампа в ноябре либо с раскладом 46% против 41%, либо — 57% против 32%.