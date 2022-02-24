Зеленский готов сбежать: политолог о создании «антипутинской коалиции»

Глава Евразийского аналитического клуба, политолог Никита Мендкович в комментарии для NEWS.ru оценил сообщения президента Украины Владимира Зеленского о создании «антипутинской коалиции». По его словам, украинский политик уже договаривается о собственной эмиграции. В ночь на 24 февраля президент РФ выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе».

На текущий момент заявления Зеленского и вся эта дипломатическая активность — просто демонстрация хорошей мины при плохой игре. Антироссийские настроения в странах НАТО и тенденции в их политике есть и так — что демонстрируют все их предыдущие шаги, срыв диалога о стратегической безопасности, превентивные санкции, которые были введены ещё до этой войны, и прочее. Поэтому я считаю, что это сообщение не значит ровным счетом ничего, — отметил эксперт.

Он считает, что действия западных стран будут определяться с позиции Соединённых Штатов. Но при этом, по его мнению, украинский лидер сейчас явно пытается продвинуть собственные интересы и покинуть Украину, как это уже сделали другие чиновники.

Это не более чем пост в Twitter, потому что действия западной коалиции будут определяться с позиции Вашингтона, а не позиции Киева, тем более что Зеленский, скорее всего, договаривается сейчас не о позициях Киева, а о собственной эмиграции. Из Киева уже бежит высшее руководство страны, например руководство Рады покинуло Киев, были сообщения с видеоподтверждениями. Чиновники средней руки тоже покидают столицу. Я не думаю, что Зеленский будет тем, кто последним останется на этом корабле, — заявил Мендкович.

21 февраля Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Президент Украины Владимир Зеленский, узнав о спецоперации РФ в Донбассе, призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и ввести «немедленные санкции» против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».