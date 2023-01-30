Заявки Швеции и Финляндии по НАТО могут рассмотреть отдельно Турция не исключила раздельное рассмотрение заявок на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО встречается с министрами обороны Финляндии и Швеции

Рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО Анкарой может происходить по отдельности, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, это связано с тем, что позиция турецкого руководства по отношению к Швеции отличается от позиции касательно Финляндии. Дипломат указал, что официального распоряжения по отдельному рассмотрению заявок пока нет, пишет Haberturk.

Мы не против расширения НАТО. И против Финляндии или Швеции с нашей стороны принципиальных возражений нет, но им надо учесть наши озабоченности. Да, мы думаем над вариантом рассмотрения их заявок отдельно. И наш президент говорил, что в отношении Швеции у Турции может быть иная позиция, — говорится в сообщении.

Положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО заметно ухудшилось из-за инцидента напротив посольства Турции в Стокгольме, когда шведский радикал Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана. Также на этой акции был сожжен манекен Эрдогана. Палудан объяснил свой поступок тем, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

23 января Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО, объяснив свой отказ связью таких акций протеста с поддержкой Рабочей Партии Курдистана, признанной в Турции террористической.