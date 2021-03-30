Зарубежный суд впервые встал на сторону России в споре об активах в Крыму

https://static.news.ru/photo/95d2c850-9169-11eb-a643-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/oschadbank

Суд Парижа отменил решение международного арбитража о присуждении Ощадбанку компенсации на $1 млрд. Об этом сообщил Минюст России.

Отмечается, что французский суд впервые поддержал Россию в споре с украинским Ощадбанком по поводу активов банка в Крыму.

Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях, — цитирует сообщение Минюста РФ РБК.

Ранее в 2018 году Арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации с России убытков Ощадбанка, полученных в результате потери Крыма. Он обязал РФ выплатить, помимо $1,3 млн, проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения из зала суда до фактической компенсации.

Ранее NEWS.ru писал, что российская сторона требует пересмотра решения арбитража, поскольку во время разбирательства истцом были скрыты важные факты. В частности, Россия обнаружила внутренние документы Ощадбанка, в которых есть информация о том, что его инвестиции и активы в Крыму не были защищены двусторонним соглашением РФ и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций. Оно охватывает только инвестиции, сделанные после 1 января 1992 года.

Крымское отделение Ощадбанка существовало уже в советское время и было частью Ощадбанка ещё до 1992 года. Однако украинский банк умолчал об этом.