Заражённым COVID-19 членам экипажа Ruby Princess понадобилась помощь врачей

https://static.news.ru/photo/94fe6d4c-77c7-11ea-b37e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Global Look Press

Круизный лайнер Ruby Princess пришвартовался к югу от Сиднея, так как заражённым коронавирусом членам экипажа потребовалась неотложная медицинская помощь.

Вспышку COVID-19 на борту судна расследует австралийская полиция. На корабле находится более 1000 человек из состава экипажа. Пассажиры сошли на берег в середине марта без каких-либо проверок состояния их здоровья, отмечает Reuters.

Police boat now on the water at Port Kembla monitoring the Ruby Princess. #COVID19 pic.twitter.com/uIfImI6NKh — Ainslie DrewittSmith (@AinslieClaire) April 6, 2020

Агентство уточняет, что с Ruby Princess связаны по меньшей мере 360 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе шесть летальных исходов. На территории Австралии подтверждено более 5700 случаев заражения инфекцией, 39 пациентов скончались.

Австралийские ретейлеры договорились о введении квот на покупку алкоголя. Местным жителям запретили покупать более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день, писал NEWS.ru.