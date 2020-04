Заражённым COVID-19 членам экипажа Ruby Princess понадобилась помощь врачей

Вспышку COVID-19 на борту судна расследует австралийская полиция. На корабле находится более 1000 человек из состава экипажа. Пассажиры сошли на берег в середине марта без каких-либо проверок состояния их здоровья, отмечает Reuters.

Police boat now on the water at Port Kembla monitoring the Ruby Princess. #COVID19 pic.twitter.com/uIfImI6NKh