https://static.news.ru/photo/8ee6d9e0-4c9c-11ea-b512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Первый американец, который был инфицирован коронавирусом нового типа, был по ошибке отпущен медиками из лечебного учреждения в Сан-Диего. Его первоначальные тесты на вирус показали отрицательный результат. Позднее выяснилось, что он всё-таки заражён.

После того, как у мужчины начали появляться симптомы вируса, его госпитализировали и поместили на 14-дневный федеральный карантин в Мирамаре.

Сегодня утром представители CDC сообщили Сан-Диего Public Health, что дальнейшее тестирование показало, что один из четырёх пациентов получил положительный результат на (новый коронавирус), — говорится в заявлении UC San Diego Health.

Сейчас он чувствует себя хорошо, его состояние опасений у медиков не вызывает. Таким образом, пациент стал 13-м по счету заражённым коронавирусом в США, передаёт CNN.

К 11 февраля число погибших от коронавируса в Китае составило 1016 человек. Выздоровели от болезни порядка 4000 человек. За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Об этом говорится в сообщении Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения. По данным ведомства, всего случаев заражения коронавирусом в стране насчитывается 42 638.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что эпидемия коронавируса закончится в апреле. По его словам, причиной прекращения заражений станет жара.