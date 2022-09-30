Западу предрекли «смертельный удар» из-за введения потолка на нефть из РФ Forbes: введение ценового потолка на нефть из России грозит Западу «смертельным ударом»

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Глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт в статье для Forbes заявил, что введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом». Он добавил, что для президента США Джо Байдена это решение может стать «самым большим просчетом в сфере энергетики». По его словам, это решение не поддержат крупнейшие покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия.

Администрация Байдена, а также европейские и британские чиновники продемонстрировали полную некомпетентность в условиях текущего энергетического кризиса. И введение ценового потолка вполне может стать для них завершающим смертельным ударом, — написал Эберхарт.

Он отметил, что в случае «полномасштабного ответного удара России» цены на нефть на мировых рынках могут взлететь до 150 долларов за баррель.

Если страны Евросоюза введут ограничение цен на российскую нефть, многие компании лишатся права перевозить и страховать российскую нефть в случае превышения планки ее стоимости, написал ранее журнал «Компания». Финансовый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что потолок цен на российские энергоресурсы не нанесет крупный ущерб российскому бюджету, так как большая часть поставок нефти уже совершается через посредников.