https://static.news.ru/photo/228593f2-235e-11ea-be42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammed/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия и Китай заблокировали проект резолюции «гуманитарной тройки» (Бельгии, Германии и Кувейта) в Совете Безопасности о продлении на год трансграничных операций по доставке гумпомощи Сирии. За проект выступили 13 стран, но постпреды России и КНР, обладающие правом вето, проголосовали «против».

Ранее Василий Небензя заявил, что западный проект резолюции неприемлем для России, так как имеет мало отношения к реальной ситуации в Сирии.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва направила на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции по гуманитарной помощи Сирии, альтернативный документу, предложенному Бельгией, Германией и Кувейтом.